HOJE TEM BAILE DA TERCEIRA IDADE NO BOULEVARD DO CENTRO CULTURAL

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, a Prefeitura de Jaguariúna promove mais uma edição do já tradicional Baile da Terceira Idade, agora com uma novidade especial: o tema “Anos Dourados”. A edição deste mês acontecerá no Boulevard do Centro Cultural, das 18h às 21h.

Organizado pelas secretarias municipais de Cultura e de Assistência e Desenvolvimento Social, o evento tem como propósito oferecer momentos de lazer, promover a convivência e valorizar a população idosa da cidade.

A festa contará com uma ambientação temática e um repertório musical inspirado nas décadas de 1950 e 1960, proporcionando uma viagem nostálgica aos clássicos da música brasileira e internacional.

A participação é gratuita e voltada a todos os idosos do município. A Prefeitura convida o público a entrar no clima da festa e, se quiserem, vestir-se com trajes retrô para tornar a noite ainda mais especial.