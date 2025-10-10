HOJE TEM BAILE DA TERCEIRA IDADE NO BOULEVARD DO CENTRO CULTURAL

O tradicional Baile da Terceira Idade de Jaguariúna será realizado nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, a partir das 18h30, no Boulevard do Centro Cultural. O evento, já conhecido por reunir alegria, música e boas companhias, é gratuito e aberto a todos os idosos da cidade.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Assistência e Desenvolvimento Social, o baile tem como principal objetivo proporcionar momentos de lazer, integração e valorização da pessoa idosa. A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção do bem-estar e da convivência social entre os idosos.

A programação faz parte das comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em outubro, e integra uma série de atividades especiais que acontecem ao longo do mês em diversos espaços da cidade.

Baile da Terceira Idade

Data: Hoje (10/10)

Horário: 18h30

Local: Boulevard do Centro Cultural de Jaguariúna

Entrada gratuita

Foto: Diego Monarin