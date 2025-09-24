HOJE TEM ‘FLASH BACK’ NA FEIRA NOTURNA DO PARQUE SANTA MARIA

O Parque Santa Maria recebe nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, a tradicional Feira Noturna de Jaguariúna. Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento acontece das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Nesta noite a atração será o DJ Paulinho, que tocará o melhor do repertório flash back.

A Feira Noturna acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, e já é uma referência na região e um dos principais pontos de encontro da cidade. O evento atrai não apenas moradores, mas também visitantes de outros municípios.

No local, as pessoas contam com ampla praça de alimentação com food trucks, barracas de frutas, verduras, legumes e os tradicionais pastéis. Além disso, a feira valoriza o artesanato local e oferece opções de brinquedos para as crianças, uma boa alternativa de lazer para toda a família.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 24/09

Horário: das 17h às 22h

Atração: DJ Paulinho (flash back)

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia