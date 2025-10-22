HOJE TEM POP ROCK NA FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA
O Parque Santa Maria será palco de mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna, que acontece nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, das 17h às 22h. Promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento tem entrada gratuita.
A atração musical de hoje será a banda Olld Cezar, que traz no repertório as melhores canções do pop rock.
A Feira Noturna conta com ampla praça de alimentação com food trucks, barracas de frutas, verduras, legumes e os tradicionais pastéis. Além disso, o evento valoriza o artesanato local e oferece opções de brinquedos para as crianças, uma boa alternativa de lazer para toda a família.
O evento acontece todas as quartas-feiras e já se tornou uma referência na cidade e região, reunindo moradores e visitantes de outros municípios.
Serviço:
Feira Noturna de Jaguariúna
Data: hoje, 22/10
Horário: das 17h às 22h
Atração: Banda Olld Cezar (pop rock)
Local: Parque Santa Maria
Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia