HOJE TEM ROCK CLÁSSICO NO FESTIVAL DE INVERNO DE JAGUARIÚNA

O Festival de Inverno de Jaguariúna continua nesta quinta-feira, dia 31 de julho, com muita música e animação. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento oferece apresentações musicais gratuitas com artistas locais e regionais nos melhores bares da cidade.

A programação desta noite terá como destaque a banda The Fathers, trazendo o melhor do rock clássico a partir das 19h, no 1 Poco Loco.

Amanhã (1º), o sertanejo toma conta do Bar do Durante com Tony Viola, também às 19h. No sábado (2), a banda Diz no More leva mais rock clássico ao Alecrim, a partir das 20h. Para encerrar o festival, no domingo (3), às 17h, o grupo Samba da Dany promove uma animada roda de samba no Stop Jaguary.

O Festival de Inverno tem o objetivo de valorizar a cultura local e fomentar o turismo e a economia criativa da cidade.

Foto: Diego Monarin