HOJE TEM ROCK NA FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA
O Parque Santa Maria recebe hoje mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna. O evento será realizado das 17h às 22h e tem entrada gratuita.
Nesta quarta-feira, a atração musical será o grupo Área de Risco, com o melhor do repertório do rock e pop rock.
A Feira Noturna é promovida todas as quartas-feiras pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e atrai moradores e visitantes de outras cidades da região com o melhor da gastronomia de rua.
O público tem à sua disposição uma ampla praça de alimentação com food trucks, barracas de frutas, verduras, legumes e pastéis, além artesanato local e brinquedos para as crianças.
Serviço:
Feira Noturna de Jaguariúna
Data: hoje, 20/08
Horário: das 17h às 22h
Atração: Área de Risco (rock e pop rock)
Local: Parque Santa Maria
Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia