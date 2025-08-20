HOJE TEM ROCK NA FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA

O Parque Santa Maria recebe hoje mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna. O evento será realizado das 17h às 22h e tem entrada gratuita.

Nesta quarta-feira, a atração musical será o grupo Área de Risco, com o melhor do repertório do rock e pop rock.

A Feira Noturna é promovida todas as quartas-feiras pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e atrai moradores e visitantes de outras cidades da região com o melhor da gastronomia de rua.

O público tem à sua disposição uma ampla praça de alimentação com food trucks, barracas de frutas, verduras, legumes e pastéis, além artesanato local e brinquedos para as crianças.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 20/08

Horário: das 17h às 22h

Atração: Área de Risco (rock e pop rock)

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia