Holambra abre 8º Conexidades e se torna palco nacional de debates sobre inovação e sustentabilidade

Abertura oficial ocorreu na segunda-feira (4) e reuniu autoridades, lideranças e representantes de diversas regiões do Brasil no Parque da Expoflora

A cidade de Holambra deu início na última segunda-feira (4) à 8ª edição do Conexidades, um dos maiores eventos de gestão pública do Brasil. A abertura oficial foi realizada no Parque da Expoflora e reuniu autoridades municipais, estaduais, federais, além de representantes do setor privado, lideranças políticas e empresariais de todo o país.

Participaram da cerimônia o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth; o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena; o Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz; a cônsul-geral dos Países Baixos, Wieneke Vullings; e o prefeito de Holambra, Fernando Capato, anfitrião do evento.

A cerimônia foi marcada por apresentações culturais da Orquestra de Viola Caipira de Holambra, dos Gaiteiros de Holambra, da Associação Dança Viva, e da soprano Carmen Monarcha, artista de renome internacional. Os mascotes da cidade, Anne e Henk, também participaram da celebração.

O prefeito Fernando Capato celebrou a importância de sediar um evento dessa magnitude.

“Nos próximos cinco dias, nossa cidade será palco de debates, trocas de experiências e reflexões sobre políticas públicas que impactam diretamente a vida nas cidades. É uma alegria imensa receber um evento que, além do conteúdo, movimenta fortemente a economia de Holambra e da região”, destacou.

O vice-governador Felício Ramuth reforçou a importância do diálogo e da troca de experiências:

“A partir de amanhã, vamos encher nossas mentes com conhecimento por meio de palestrantes que compartilharão experiências exitosas e outras nem tanto. Juntos, vamos construir a cidade, o estado e o país dos nossos sonhos.”

A CEO do Conexidades, Silvia Melo, destacou o simbolismo da escolha de Holambra como cidade-sede.

“O tema deste ano é ‘Sustentabilidade: desafio e prioridade para as lideranças’. Holambra foi escolhida por ser um exemplo prático desses valores — uma cidade que floresce com responsabilidade ambiental, cuidado com o espaço urbano e respeito à natureza.”

Com entrada gratuita, o Conexidades segue até sexta-feira, 8 de agosto, com palestras, painéis temáticos, debates e certificação para os participantes. A programação é aberta a gestores públicos, estudantes, empreendedores e à população em geral.

📌 Mais informações, inscrições e programação completa em: www.conexidades.com.br