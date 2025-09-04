Holambra abre inscrições para a 92ª edição do Curso de Gestantes

As inscrições para a 92ª edição do Curso de Gestantes de Holambra serão abertas no dia 8 de setembro. A atividade é promovida por um grupo de voluntárias, com apoio do Fundo Social de Solidariedade do município, e é gratuita para todas as futuras mamães da cidade.

As interessadas devem se inscrever presencialmente no Salão da Terceira Idade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Para a matrícula, é necessário apresentar o Cartão Cidadão.

O curso terá início no dia 6 de outubro e seguirá até 1º de dezembro. Os encontros acontecerão sempre às segundas-feiras, na Associação Príncipe Bernardo. Durante as aulas, serão abordados temas como evolução da gravidez, confecção de enxoval, tipos de partos e cuidados com o bebê.

Além disso, cada participante receberá, ao final, um kit maternidade fornecido pela Prefeitura, com itens como banheira, roupas, fraldas, pomada de assaduras e sabonetes.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato, destacou a importância da iniciativa. “Esse curso é uma oportunidade de aprendizado e também de acolhimento. Queremos que as gestantes se sintam preparadas e recebam apoio nesse momento tão especial, com informações valiosas e também com o suporte prático oferecido pelos kits”, afirmou.