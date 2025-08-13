Holambra abre inscrições para oficinas culturais gratuitas em agosto

Teatro, artes, fotografia com inteligência artificial, violão e viola caipira estão entre as opções.

A Prefeitura de Holambra abre nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, as inscrições para cinco oficinas culturais gratuitas : Teatro, Artes (pintura em tela), Fotografia ( com uso de Inteligência Artificial), Violão e Viola caipira. As aulas serão realizadas no Teatro Municipal e na Biblioteca Municipal, com início ainda neste mês.

A oficina de Teatro contará com duas turmas: uma para crianças de 6 a 12 anos, às quintas-feiras, das 18h às 20h, e outra para adolescentes e adultos, a partir de 13 anos, no mesmo dia, das 20h às 22h. Também às quintas-feiras, será oferecida a oficina de Artes, com aulas de pintura em tela para holambrenses a partir dos 10 anos, das 13h às 15h. As atividades ocorrerão no Teatro Municipal.

Já na Biblioteca José Maria Homem de Montes serão realizadas as aulas de Fotografia, que inclui o uso de recursos de Inteligência Artificial, às terças-feiras, das 18h às 20h, voltada para pessoas a partir de 16 anos e a de Violão, às quintas-feiras das 18h às 20h, destinada para holambrenses a partir dos 8 anos. No mesmo local, às segundas-feiras, ocorrerão as aulas de viola caipira, em duas turmas: das 17h30 às 18h30, para quem tem de 7 a 14 anos e entre 18h30 e 19h30: para participantes de 8 a 70 anos.

As inscrições devem ser feitas no Departamento de Turismo e Cultura, localizado no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, mediante apresentação do Cartão Cidadão. Também é possível se inscrever por meio do formulário disponível no link https://forms.gle/TDYAoR6qvtBdJKVw6. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3802-8006, que também funciona como WhatsApp. “Oferecer essas oficinas gratuitamente é uma forma de democratizar o acesso à cultura e abrir portas para que mais pessoas descubram e desenvolvam seus talentos artísticos”, explicou a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. ” É um investimento que retorna em forma de conhecimento, expressão e integração para toda a comunidade”, afirmou.

Serviço:

Oficina de Teatro

Local: Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink

Quintas-feiras, das 18h às 20h – 6 a 12 anos

Quintas-feiras, das 20h às 22h – a partir de 13 anos

Oficina de Artes (pintura em tela)

Local: Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink

Quintas-feiras, das 13h às 15h – partir de 10 anos

Oficina de Fotografia com uso de Inteligência Artificial

Local: Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes

Terças-feiras, das 18h às 20h – a partir de 16 anos

Oficina de Violão

Local: Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes

Quintas-feiras, das 18h às 20h – a partir de 8 anos

Oficina de Viola Caipira

Local: Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes

Segundas-feiras, das 17h30 às 18h30 – de 7 a 14 anos

Segundas-feiras, das 18h30 às 19h30 – de 8 a 70 anos