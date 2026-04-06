Holambra abre processo seletivo para conselheiro tutelar e suplentes

Inscrições seguem até 17 de abril e seleção inclui provas, avaliação psicológica e eleição popular

A Prefeitura de Holambra iniciou o processo suplementar para escolha de um novo conselheiro tutelar e cinco suplentes que atuarão no município. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 1º e 17 de abril, de forma online ou presencial.

Os interessados devem se inscrever por meio de formulário disponível na internet ou comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, durante o horário de atendimento.

De acordo com o edital, para participar é necessário ter mais de 21 anos, residir em Holambra há pelo menos dois anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O cargo oferece salário de R$ 2.414,21, além de vale-alimentação de R$ 510,00, com jornada de 44 horas semanais e plantões em períodos noturnos, finais de semana e feriados.

O processo seletivo inclui provas de informática e conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de avaliação psicológica. Os candidatos aprovados participarão de eleição com voto popular, prevista para julho.

Segundo a diretora do Departamento Municipal de Promoção Social, a seleção ocorre devido ao esgotamento da lista de conselheiros anteriormente eleitos. A posse dos novos membros também está prevista para o mês de julho.

A Prefeitura orienta que todas as informações e a lista de documentos necessários para inscrição estão disponíveis no Diário Oficial do Município.

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