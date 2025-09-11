Holambra altera horários do transporte público aos domingos a partir de 5 de outubro

Ônibus seguem gratuitos e ajustes visam melhorar o atendimento à comunidade nos finais de semana

O Departamento Municipal de Serviços Públicos de Holambra anunciou uma alteração nos horários do transporte público municipal aos domingos. A mudança começa a valer a partir do dia 5 de outubro, com o objetivo de melhorar o atendimento à população e adequar os horários à demanda dos usuários.

Confira os novos horários de circulação dos ônibus aos domingos:

8h – Saída para o Fundão

8h40 – Saída para o Palmeiras

11h15 – Saída para o Fundão

11h50 – Saída para o Palmeiras

A Prefeitura reforça que o transporte público em Holambra permanece totalmente gratuito, garantindo acesso seguro, prático e sem custo à população.

O município segue comprometido com a oferta de um serviço eficiente e acessível, especialmente aos domingos, quando a mobilidade é essencial para o lazer, trabalho e compromissos familiares dos moradores.