Holambra apresenta Plano Municipal da Primeira Infância nesta terça-feira

A Prefeitura de Holambra realiza nesta terça-feira, dia 7 de abril, a partir das 18h, no Centro Cultural Terra Viva, o lançamento oficial do Plano Municipal da Primeira Infância.

O documento estabelece diretrizes, metas e estratégias voltadas ao cuidado, proteção e desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, fortalecendo as políticas públicas e ampliando o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação, proteção social e convivência familiar e comunitária.

Construído ao longo de 2025, o plano reúne esforços de diferentes áreas da administração municipal, como Educação, Saúde, Esporte, Promoção Social e Meio Ambiente, além da atuação do Conselho Tutelar. Com a mentoria de Oliver Lima, da empresa Transforma Educação, o município realizou um diagnóstico completo, garantindo que as ações estejam alinhadas às diretrizes nacionais e às necessidades reais das famílias holambrenses.

De acordo com o diretor municipal de Educação, Henrique Mazotti, o plano representa um avanço importante para o município. “Estamos estruturando um conjunto de ações que coloca a criança no centro das políticas públicas, garantindo mais atenção ao seu desenvolvimento desde os primeiros anos de vida”, destacou.

O prefeito Fernando Capato também ressaltou a importância da iniciativa. “Investir na primeira infância é cuidar do futuro da nossa cidade. Esse plano consolida um trabalho responsável, com foco em oferecer mais qualidade de vida para as nossas crianças e suas famílias”, afirmou.