Holambra celebra 34 anos com programação especial e show da dupla Bruno & Barretto

Holambra completa, no próximo dia 27 de outubro, 34 anos de emancipação político-administrativa. Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação gratuita e especial com diversas atividades culturais e shows ao vivo, incluindo apresentação da dupla sertaneja Bruno & Barretto, na Rua da Amizade (Rua Coberta).

A agenda comemorativa tem início no dia 25 de outubro com o lançamento do livro “O Gigante de Holambra” e da experiência 360° do Moinho Povos Unidos em realidade virtual, na Praça do Moinho. A agenda comemorativa tem início no dia 25 com o lançamento do livro “O Gigante de Holambra” e da experiência 360° do Moinho Povos Unidos em realidade virtual, na Praça do Moinho. À noite, o público poderá curtir o show da dupla Bruno & Barretto, dona de sucessos como “Farra, Pinga e Foguete”, “Lá Se Foi o Boi com a Corda”, “Bruto Memo”, “Eu Quero É Rolo” e “40 Graus”. João Villa e Rafael farão a apresentação de abertura.

No dia 26, a programação segue com um ato cívico e apresentações artísticas dos Gaiteiros de Holambra, Orquestra de Viola Caipira, Coral do Grupo Reviver, Grupo de Dança Folclórica Holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra, além de chuva de pétalas, degustação de bolo e leitura de poemas por alunos da rede municipal de ensino.

As comemorações se encerram no dia 27 com o hasteamento de bandeiras na área externa do Paço Municipal.

“É um momento de alegria, de celebrar nossa história e nossa identidade. Queremos que a população aproveite a festa com segurança e responsabilidade, por isso, circulação com garrafas de vidro não será permitida durante os festejos, explicou a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

“Holambra tem uma trajetória inspiradora, construída com muito trabalho, união e respeito às tradições. Celebrar esses 34 anos é comemorar as conquistas do nosso povo. Esperamos que todos participem e vivam esse momento com a gente”, disse o prefeito da cidade, Fernando Capato.

Confira a programação gratuita de aniversário:

25 de outubro, a partir das 9h30

Lançamento do Livro: ” O Gigante de Holambra”

Lançamento da Experiência 360° do Moinho Povos Unidos em realidade virtual

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

25 de outubro, a partir das 20h

Show de João Villa e Rafael (Sertanejo Universitário)

Show de Bruno & Barretto (Sertanejo Universitário)

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

26 de outubro, a partir das 9h

Ato cívico e apresentações artísticas dos Gaiteiros de Holambra, Orquestra de Viola Caipira de Holambra, Coral do Grupo Reviver, Grupo de Dança Folclórica Holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra, chuva de pétalas, degustação de bolo e leitura de poemas por alunos da rede municipal de ensino.

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

27 de outubro, a partir das 9h

Hasteamento de bandeiras

Local: área externa do Paço Municipal