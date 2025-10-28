Holambra celebra avanços no saneamento e se consolida como referência nacional

No mês em que completa mais um ano de história, Holambra tem motivos concretos para comemorar: o município se destaca pelos avanços no saneamento básico, com abastecimento de água universalizado e ampla cobertura de coleta e tratamento de esgoto.

Para detalhar como essa estrutura se mantém e quais investimentos estão previstos para acompanhar o crescimento da cidade, O Regional entrevistou Daniel Mantovani, diretor-presidente da Águas de Holambra.

Holambra é uma cidade 100% saneada. O que isso significa, na prática, para a população?

Daniel Mantovani:

Significa saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Holambra tem cobertura total de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, algo que ainda é um desafio nacional. Nosso compromisso é manter essa eficiência e avançar continuamente, com tecnologia e planejamento.

Qual é o principal desafio para garantir água de qualidade em períodos de estiagem?

Daniel:

Mesmo com níveis estáveis de reservação, o uso consciente precisa ser permanente. A concessionária segue investindo na segurança hídrica do município, com a modernização da captação do Camanducaia e a ampliação da ETA Tulipas. Também está em andamento um aumento na capacidade de reservação do município, o que reforça o compromisso com a estabilidade e a qualidade do abastecimento, garantidas pelo monitoramento diário dos mananciais e ações preventivas.

A qualidade da água é uma preocupação constante dos moradores. Como a concessionária atua nesse controle?

Daniel:

São mais de 2 mil testes laboratoriais por mês, em toda a rede, os resultados são públicos, estão no nosso site. Além disso, temos instalados totens para acompanhamento dos resultados em quatro bairros. Conhecidos como PCQs (Ponto de Controle de Qualidade) estes dispositivos contam com QR Codes para facilitar o acesso e acompanhamento dos clientes às informações.

Como a concessionária tem dialogado com o poder público e a comunidade sobre os serviços prestados na cidade?

Daniel:

Estamos sempre abertos ao diálogo com moradores, vereadores e com a Prefeitura, assim como órgãos reguladores e de fiscalização. Periodicamente, são apresentados dados e medidas adotadas, comprovando a qualidade e eficiência de toda operação. Nosso foco é resolver e evoluir, com transparência e parceria. Além disso, temos 4 PCQs (Ponto de Controle de Qualidade) instalados na cidade, nos quais a população pode consultar a qualidade da água daquela localização em nosso site. Isso também faz parte da nossa transparência para com a população.

Quais são as prioridades da Águas de Holambra para os próximos anos?

Daniel:

Sustentabilidade, segurança hídrica e inovação seguem como pilares do nosso trabalho. Continuaremos investindo em infraestrutura e novas tecnologias, sempre alinhados às diretrizes da Aegea e em parceria com o município, construindo juntos um futuro cada vez mais eficiente e sustentável para Holambra. Nosso compromisso é seguir fazendo da cidade uma referência nacional em saneamento.