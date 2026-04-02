Holambra confirma participação na 1ª Expo Turismo Paulista, em São Paulo

Holambra estará presente na 1ª Expo Turismo Paulista, que será realizada entre os dias 6 e 8 de abril no Distrito Anhembi, na capital paulista. O evento integra a programação do 68º Congresso Estadual de Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM).

A participação do município é organizada pelo Departamento Municipal de Turismo e Cultura em parceria com o trade turístico local. A iniciativa contará com a presença de empresários do setor, que irão apresentar os principais atrativos da cidade ao público especializado.

Um dos destaques da participação será o Moinho Povos Unidos, um dos cartões-postais do município, que levará ao evento uma experiência de realidade virtual. A proposta é oferecer aos visitantes uma imersão inovadora, permitindo conhecer de forma interativa um dos principais símbolos turísticos de Holambra.

Organizada pela Aprecesp, a Expo Turismo Paulista reunirá 78 estâncias turísticas do Estado de São Paulo com o objetivo de fortalecer o setor, promover destinos, estimular parcerias e impulsionar oportunidades de negócios.

“A presença de Holambra reforça o compromisso do município com a valorização de seus atrativos culturais, turísticos e gastronômicos, além de ampliar sua visibilidade e consolidar sua posição como um dos principais destinos turísticos paulistas”, avalia a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.