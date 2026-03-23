Holambra conta com três pontos de coleta de óleo de cozinha usado

Programa “De Olho no Óleo”, da Águas de Holambra, incentiva moradores a reciclar o óleo de fritura e traz benefícios diretos para as redes de esgoto e o meio ambiente

Moradores de Holambra contam com três pontos públicos para a destinação correta do óleo de cozinha usado. A iniciativa faz parte do programa “De Olho no Óleo”, da Águas de Holambra, que busca conscientizar a população sobre os impactos do descarte inadequado desse resíduo e incentivar práticas mais sustentáveis no dia a dia. O projeto promove ainda ações educativas e reuniões junto a líderes comunitários para fortalecer a conscientização ambiental.

“O descarte incorreto de óleo é uma das principais causas de entupimentos nas redes de esgoto. Essa gordura endurece dentro das tubulações e pode causar problemas nas tubulações dos imóveis, extravasamentos nas vias públicas, mau cheiro e transtornos para a população”, explica Luciano Paiva, coordenador de operações e serviços da Águas de Holambra.

Quando o óleo é despejado diretamente na pia ou no ralo e entra em contato com a água, a gordura se solidifica e cria blocos rígidos nas tubulações. Esse processo compromete o fluxo do esgoto, o que pode causar danos estruturais tanto na rede pública quanto nas instalações hidráulicas internas dos próprios imóveis.

“A prevenção desse cenário ocorre por meio de uma mudança simples de hábito no dia a dia. A orientação da concessionária é que a população armazene o óleo já frio em garrafas PET e leve os recipientes até um dos pontos de coleta da cidade. Isso garante a destinação ambientalmente adequada tanto do óleo quanto do plástico da garrafa, além de contribuir para a geração de renda com a reciclagem dos materiais”, comenta Erlon Avelar, coordenador de Responsabilidade Social da Águas de Holambra.

A aplicação dessa estratégia no município reflete uma diretriz de sustentabilidade em larga escala. O De Olho no Óleo é um programa realizado em todo o Brasil pelas unidades da Aegea, grupo do qual a Águas de Holambra faz parte.

Esse engajamento, que une atuação da concessionária e participação da comunidade, é o pilar para garantir resultados a longo prazo. “Nosso trabalho vai além da operação do saneamento. Acreditamos que a informação e a participação da comunidade são fundamentais para preservar o meio ambiente e garantir o bom funcionamento das redes de esgoto”, afirma Daniel Mantovani, diretor-presidente da Águas de Holambra.

Pontos de coleta de óleo usado em Holambra

Os moradores interessados em aderir à prática devem entregar as garrafas com o óleo usado nos seguintes endereços:

● Sede da Águas de Holambra (Rua Petúnia, 14, Jardim Tulipas)

● Associação Amarilis (Avenida Hendrikx, 321, Bairro Imigrantes)

● Associação Príncipe Bernardo (Alameda Maurício de Nasau, 427, Centro