Holambra discute Lei Orçamentária de 2026 em audiência pública na Câmara Municipal

Encontro será realizado no dia 5 de novembro e é aberto à população, que poderá contribuir com sugestões e observações

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra realizará, no dia 5 de novembro de 2025 (quarta-feira), às 18h, uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 041/2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do município para o exercício de 2026.

A LOA é o instrumento que define, de forma detalhada, todas as receitas e despesas previstas para o próximo ano, orientando a aplicação dos recursos públicos e garantindo a execução das políticas e ações planejadas pela administração municipal.

O encontro acontecerá no plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Campo de Pouso, 639 – Centro, e será conduzido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

A audiência é aberta a toda a população, que poderá acompanhar e participar das discussões, contribuindo com sugestões e observações. Esse momento de diálogo entre o Poder Legislativo, o Executivo e os cidadãos é fundamental para fortalecer a transparência e a participação popular na definição das prioridades orçamentárias do município.