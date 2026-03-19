Holambra é premiada pelo Sebrae com selo de Prefeitura Empreendedora

Holambra foi reconhecida essa semana, em 17 de março, com o selo Prefeitura Empreendedora pelo Sebrae. A cidade ficou em terceiro lugar entre 50 municípios classificados no eixo “Inclusão Socioprodutiva”. A cerimônia de premiação foi realizada na última terça-feira no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.

O prêmio, criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, valoriza iniciativas inovadoras voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios, ao estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento local. Nesse contexto, a participação de Holambra explorou ações realizadas pela Prefeitura para ampliar a geração de trabalho formal, preparar jovens estudantes da Rede Municipal para o primeiro emprego, bem como políticas de crescimento da atividade empreendedora.

“Esse é um reconhecimento oficial e muito importante, que consolida os esforços da nossa gestão no sentido de criar oportunidades para as famílias e também o ambiente necessário para o desenvolvimento de Holambra”, destacou o prefeito Fernando Capato.

O município foi representado na premiação pela diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, que contribuiu diretamente para a inscrição do projeto holambrense. “Ficamos muito felizes com o resultado desse trabalho, que envolveu diferentes departamentos e muitas mãos”, explicou. “O empreendedorismo é um dos pilares fundamentais para o crescimento sustentável de Holambra, pois vai muito além da geração de renda. Ele impulsiona o turismo, valoriza a cultura local e transforma a cidade em um destino único e competitivo”.