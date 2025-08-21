Holambra firma convênio com APAE de Jaguariúna para atender alunos da Educação Especial

A Prefeitura de Holambra firmou convênio com a APAE de Jaguariúna para atender alunos da Educação Especial matriculados na Rede Municipal. Os holambrenses contarão com uma van adaptada para transporte e acompanhamento de um monitor especializado durante todo o trajeto até a cidade.

Além do atendimento, a parceria prevê ainda um período de adaptação dos estudantes e treinamento do monitor, que receberá curso com ênfase em Educação Especial. O objetivo é assegurar respeito às necessidades individuais de cada criança ou jovem assistido.

“Esse convênio reforça o compromisso da Prefeitura em atuar em parceria com instituições de referência, como a APAE, promovendo políticas públicas que valorizam a pessoa com deficiência”, avaliou o diretor municipal de Educação, Carlos Henrique Mazotti.

Segundo ele, uma reunião será realizada com as famílias e a equipe da APAE a fim de fortalecer o diálogo, alinhar estratégias de apoio e garantir a participação ativa de todos no processo.

A iniciativa busca dar condições adequadas para que os alunos tenham acesso à educação com o suporte necessário para o pleno desenvolvimento de suas habilidades.