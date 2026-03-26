Holambra inicia campanha de vacinação contra a gripe neste sábado com o Dia D

A Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento Municipal de Saúde, inicia neste sábado, dia 28 de março, a campanha de vacinação contra a gripe com a realização do Dia D. A ação acontece nos PSFs Santa Margarida e Imigrantes, das 8h às 15h, e será destinada a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Neste primeiro dia, poderão se vacinar apenas crianças de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias, pessoas com 60 anos ou mais e gestantes. Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e o CPF.

A campanha terá continuidade a partir de segunda-feira, dia 30 de março, com a ampliação do público-alvo. Poderão receber a dose, além das crianças entre 6 meses e 6 anos, pessoas a partir de 60 anos e gestantes, também as puérperas, trabalhadores da área da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com comorbidades, professores, profissionais das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e dos Correios. A imunização ocorrerá de segunda a sexta-feira nos PSFs Santa Margarida e Imigrantes, das 8h às 11h30 e entre 13h e 16h, no PSF Palmeiras às segundas-feiras, das 8h às 11h30 e as terças no PSF Fundão, das 13h às 15h30.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, a vacinação é fundamental para reduzir complicações causadas pelo vírus da gripe. “A vacina é segura e essencial para proteger principalmente os grupos mais vulneráveis. É importante que todos que fazem parte do público-alvo procurem uma unidade de saúde e se imunizem dentro do prazo da campanha”, destacou.

Serviço:

Dia D de vacinação

Data: 28 de março (sábado)

Horário: das 8h às 15h

Locais: PSFs Santa Margarida e Imigrantes

Público:

• Crianças de 6 meses a 5 anos

• Pessoas a partir de 60 anos

• Gestantes

Continuidade da campanha

A partir de: 30 de março

Locais e horários:

• PSFs Santa Margarida e Imigrantes: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h

• PSF Palmeiras: segunda-feira, das 8h às 11h30

• PSF Fundão: terça-feira, das 13h às 15h30

Público:

• Crianças entre 6 meses e 6 anos

• Pessoas a partir de 60 anos

• Gestantes

• Puérperas

• Trabalhadores da área da saúde

• Pessoas com deficiência permanente

• Adolescentes em medidas socioeducativas

• População privada de liberdade

• Funcionários do sistema de privação de liberdade

• Pessoas com comorbidades

• Professores

• Profissionais das Forças Armadas

• Pessoas em situação de rua

• Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

• Caminhoneiros

• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

• Trabalhadores dos Correios

Documentos necessários:

• Caderneta de vacinação

• CPF