Holambra inicia Campeonato Municipal de Futebol Amador em 6 de setembro

Edição deste ano terá duas séries e 16 equipes disputando vagas na semifinal e acesso à elite local

A tabela do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Holambra já foi divulgada, e a competição começa no dia 6 de setembro. Na última quarta-feira (26), o Departamento Municipal de Esportes promoveu uma reunião com os dirigentes das equipes participantes para alinhar os últimos detalhes da organização do torneio.

Nesta edição, o campeonato será dividido pela primeira vez em duas séries: Série Ouro e Série Prata, cada uma com oito equipes. A Série Ouro contará com os oito melhores times da edição anterior, enquanto a Série Prata será formada pelas demais equipes que participaram no último ano, além das estreantes de 2025.

As quatro melhores colocadas de cada série avançam para as semifinais. Ao final da competição, os dois últimos colocados da Série Ouro serão rebaixados para a Série Prata, enquanto os dois melhores da Prata serão promovidos para a Série Ouro da próxima temporada.

Segundo Pedro Paoliello, diretor de Esportes, a expectativa é de um torneio bastante competitivo. “Tanto na Série Ouro quanto na Série Prata, esperamos um campeonato de alto nível, que faça valer todo o empenho e investimento da Prefeitura”, destacou.

Jogos da primeira rodada:

Série Ouro

Fênix x Grêmio Holambra

Imigrantes x Jack Flores

Los Hermanos x Tamo Junto

União x Vila Nova

Série Prata

Brasiliense x Figueirense

Galáticos x Galático F.C

Guaicurus x Holan City

Joinville x Resenha 17