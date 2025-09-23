Holambra irá promover atividades esportivas gratuitas para mulheres durante o Outubro Rosa

A Prefeitura de Holambra preparou uma série de atividades esportivas gratuitas em celebração ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A programação inclui modalidades variadas e é voltada para mulheres de todas as idades.

As primeiras ações irão ocorrer entre 4 e 9 de outubro (confira abaixo a programação), em diferentes locais da cidade. Uma aula de Judô no Espaço Multimodal de Esportes abre a programação. No dia 7, às 18h, acontece o 1º Festival de Beach Tennis Feminino de Holambra, na Praça dos Crisântemos. Já em 8 de outubro, às 18h, a Praça do Moinho Povos Unidos será palco de uma palestra sobre saúde emocional e prevenção, com o tema “O corpo em equilíbrio: como emoções impactam saúde e prevenção”, seguida por uma aula de Pilates. No dia seguinte haverá uma aula de Futevôlei na Praça dos Crisântemos aberta para mulheres a partir de 15 anos.

Segundo o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello, a ação busca unir esporte, bem-estar e informação e essas são apenas as primeiras atividades previstas para outubro. “Queremos incentivar as mulheres a se cuidarem não apenas durante o Outubro Rosa, mas durante o ano inteiro. O esporte é um grande aliado na prevenção e na qualidade de vida, além de proporcionar momentos de integração e diversão. Ao longo do mês, divulgaremos novas ações em nossos canais de comunicação oficiais, “, destacou.

Para participar das atividades, basta vestir roupas na cor rosa, chegar ao local no horário indicado e aproveitar. Apenas o Festival de Beach Tennis requer inscrição prévia, que pode ser feita presencialmente no Departamento Municipal de Esportes ou on-line, por meio do link: https://forms.gle/ebxPusLboJLSANsQ8.

Confira as primeiras atividades programadas:

04/10

Judô

11h

Espaço Multimodal de Esportes (Rua Antônio Damásio Filipini, nº 188, Centro)

Para mulheres a partir de 4 anos

Participação livre, sem necessidade inscrição

07/10

18h

1º Festival de Beach Tennis feminino de Holambra

Praça dos Crisântemos (Avenida das Tulipas, nº 868, Jardim Holanda)

Para mulheres a partir de 16 anos

Inscrições:

Departamento Municipal de Esportes (Rua Solidagos, s/nº, Parque dos Ipês )

2ª a 6ª das 8h às 17h

É necessário apresentar Cartão Cidadão

Ou on-line, por meio do link: https://forms.gle/ebxPusLboJLSANsQ8

08/10

17h30

Palestra: “O corpo em equilíbrio: como emoções impactam saúde e prevenção” com Marcélia Gonzaga, especialista em comportamento humano.

18h30 – Aula de Pilates

Para mulheres a partir de 15 anos

Participação livre, sem necessidade inscrição

Sugestão: levar garrafinha de água, manta ou toalha para se sentar

Praça do Moinho Povos Unidos (Alameda Maurício de Nassau, nº 249 – Centro)

09/10

18h

Aulão de Futevôlei

Praça dos Crisântemos (Avenida das Tulipas, nº 868, Jardim Holanda)

Para mulheres a partir de 15 anos

Participação livre, sem necessidade inscrição