Holambra joga em busca de vagas nas finais dos Jogos Esportivos do Circuito das Águas

Neste final de semana, dias 30 e 31 de agosto, acontecerá a terceira etapa dos Jogos Esportivos da Câmara de Esportes do Circuito das Águas Paulista. Esse será o último encontro da fase de classificação do torneio, com jogos nas cidades de Lindóia, no sábado, e Águas de Lindóia, no domingo.

Holambra entra em campo em busca de vagas para as semifinais do Voleibol Masculino e do Futebol de Campo Sub-13 e Sub-15. “Temos chances reais de garantir a classificação na maioria das modalidades. Até o momento, fomos eliminados apenas do Futsal Sub-12”, avaliou Pedro Paoliello, diretor municipal de Esportes.

Participam da competição as cidades de Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, Socorro, Monte Alegre do Sul e Serra Negra. A abertura do torneio aconteceu no mês de maio, em Jaguariúna. Depois foi a vez de Holambra. Amparo sediará a semifinal e os campeões dos Jogos serão conhecidos em Pedreira.