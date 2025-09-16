Holambra nas semifinais dos Jogos do Circuito das Águas

Cidade chega à melhor campanha da história com sete equipes classificadas

Holambra alcançou a melhor campanha de sua história nos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista e vai disputar as semifinais com sete equipes: futebol sub-13 e sub-15, futsal sub-14 masculino, futsal sub-17 feminino, vôlei masculino, vôlei feminino e basquete.

As semifinais acontecerão nos dias 27 e 28 de setembro, em Amparo. A grande final será realizada em outubro, na cidade de Pedreira.

Na última sexta-feira, 12 de setembro, três times de Holambra voltaram às quadras para a rodada extra, organizada apenas para definir as posições na tabela. Os resultados do dia foram: no basquete, Holambra enfrentou Jaguariúna no Ginásio Municipal de Esportes e foi superada por 65 a 37; em Amparo, no futsal sub-14 masculino, a Cidade das Flores venceu Jaguariúna por 2 a 1; e, encerrando a rodada, o futsal sub-17 feminino perdeu para Amparo por 6 a 2.

O diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello, destacou que, apesar das derrotas na rodada extra, as classificações já estavam garantidas pelo desempenho das equipes ao longo das etapas anteriores.

“Esses jogos serviram apenas para definir a colocação na tabela. A classificação das equipes para as semifinais veio em função do desempenho ao longo de toda a competição. Chegamos às semifinais em sete modalidades. A única categoria em que não nos classificamos foi o futsal sub-12. É histórico para Holambra e mostra o empenho de nossos atletas e treinadores”, explicou.

O prefeito Fernando Capato comemorou o resultado e ressaltou o orgulho pelo desempenho da cidade.

“É emocionante ver Holambra tão bem representada. Nossos atletas estão fazendo história e levando o nome da cidade com muito talento e dedicação. Essa conquista é fruto de trabalho em equipe e compromisso com o esporte”, afirmou.

Confrontos das semifinais – 27 e 28 de setembro, em Amparo:

• Futebol Sub-13: Holambra x Socorro

• Futebol Sub-15: Holambra x Jaguariúna

• Futsal Sub-14 Masculino: Holambra x Amparo

• Futsal Sub-17 Feminino: Holambra x Amparo

• Vôlei Feminino: Holambra x Serra Negra

• Vôlei Masculino: Holambra x Águas de Lindóia

• Basquete: Holambra x Pedreira