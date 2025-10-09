Holambra promove atividades esportivas gratuitas para mulheres durante o Outubro Rosa

Iniciativa reforça importância da prevenção ao câncer de mama e estimula hábitos saudáveis entre os dias 14 e 18 de outubro

A Prefeitura de Holambra dá continuidade à programação especial do Outubro Rosa com uma nova etapa de ações voltadas ao bem-estar feminino. Entre os dias 14 e 18 de outubro, serão realizadas atividades esportivas gratuitas, exclusivas para mulheres, em diversos pontos da cidade.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de incentivar a prática de exercícios físicos como forma de autocuidado e promoção da saúde. As ações são parte do calendário de mobilização da campanha Outubro Rosa em Holambra, que também inclui exames, mutirões e ações informativas ao longo do mês.

“São momentos pensados para cuidar da saúde física e emocional das mulheres da nossa cidade, promovendo movimento, integração e conscientização”, destacou a organização da campanha.

A Prefeitura reforça o convite para que todas participem das atividades, que são gratuitas e abertas a mulheres de todas as idades. A programação completa está disponível nos canais oficiais do município.