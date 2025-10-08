Holambra promove campanha de atualização da caderneta de vacinação até o fim de outubro

Ação é voltada a moradores de todas as idades e acontece nas unidades de saúde Imigrantes e Santa Margaridas

A Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento Municipal de Saúde, está promovendo, até o dia 31 de outubro, a campanha de atualização da caderneta de vacinação. A ação é voltada a moradores de todas as idades e ocorre nas unidades de saúde dos bairros Imigrantes e Santa Margaridas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

O Dia D da campanha será realizado no sábado, 18 de outubro, com atendimento especial nas duas unidades, das 8h às 15h. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e garantir que todas as doses estejam em dia.

Segundo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Wilma Gomes, a campanha é uma oportunidade fundamental para reforçar a proteção coletiva. “Serão aplicadas vacinas como as de febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola, entre outras”, destacou. “O Dia D facilita o acesso para quem não consegue ir durante a semana.”

Para ser vacinado, é necessário apresentar documento de identificação e o Cartão Cidadão atualizado.