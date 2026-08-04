Holambra promove no dia 7 a terceira campanha de doação de sangue do ano

Holambra terá nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, mais uma oportunidade para os moradores contribuírem com os estoques de sangue da região. Esta será a terceira campanha de doação realizada no município em 2026, em uma ação promovida em parceria com o Hemocentro da Unicamp. A coleta acontecerá das 8h às 12h, no Salão da Terceira Idade, na Rua Muscaris, nº 99, no bairro Morada das Flores.

A mobilização tem como finalidade colaborar com o atendimento de pacientes de hospitais públicos e filantrópicos, que dependem das doações para manter os estoques em níveis adequados. Podem participar pessoas entre 16 e 69 anos, desde que estejam em boas condições de saúde. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização assinada pelos responsáveis.

No dia da campanha, os interessados deverão levar um documento oficial com foto e passar por uma avaliação com profissional de saúde. Entre as recomendações estão ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior, estar bem alimentado e pesar mais de 50 quilos.

Segundo o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, a realização de campanhas ao longo do ano amplia as possibilidades de participação da comunidade. “A doação de sangue é um gesto de solidariedade que pode ajudar diretamente pessoas que estão em tratamento ou precisam de atendimento hospitalar. A realização da coleta em Holambra facilita esse processo e permite que mais moradores possam participar”, destacou.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue

7 de agosto

Das 8 às 12h

Salão da Terceira Idade

Rua Muscaris, nº 99 – Morada das Flores