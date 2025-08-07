Holambra promove palestra sobre fortalecimento da educação especial

Evento reforça a importância de práticas pedagógicas inclusivas e intencionais no ambiente escolar

O Departamento Municipal de Educação de Holambra recebeu nessa quarta-feira, dia 6 de agosto, a palestra Educação Especial e Inclusão, ministrada por Lidieri Barros, psicopedagoga especialista no tema. A palestra explorou, junto aos profissionais da cidade, como o aprendizado acontece, na prática, para crianças com deficiência.

Durante a apresentação, a educadora reforçou a ideia de que não basta adaptar o ambiente escolar às necessidades dos alunos – mas, sim, incluir de fato, para gerar resultados reais na aprendizagem. Gerar equidade.

“Durante nossa fala pudemos vivenciar em realidade o que é uma inclusão de verdade. Aquela que respeita as etapas de desenvolvimento, compreende as necessidades específicas dos alunos com deficiência e busca, de forma planejada e intencional, o aprendizado significativo”, enfatizou Lidieri.

A psicopedagoga disse ainda que é fundamental construir aprendizado. E isso se dá por meio de escuta e planejamento pedagógico para gerar ensino e autonomia do aluno no ambiente escolar.

“Treinamentos como este, com especialistas reconhecidos como a Lidieri, são fundamentais para construirmos um modelo de inclusão mais sólido em nossa cidade, junto aos nossos educadores da rede, que levam essas experiências para a ponta. Pra dentro da sala de aula”, avaliou o diretor municipal de Educação, Carlos Henrique Mazotti.