Holambra realiza Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual na próxima terça-feira

A Prefeitura de Holambra realizará na próxima terça-feira, dia 23 de setembro, uma Audiência Pública para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2026. O encontro será realizado no plenário da Câmara Municipal, a partir das 18h, e é aberto a toda a população. A atividade também poderá ser acompanhada ao vivo pela internet, por meio da TV Câmara, no endereço http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra.

A audiência será conduzida pela diretora municipal de Finanças e Contabilidade, Núbia Aparecida de Campos, que reforça a importância da participação popular no processo.

“A Lei Orçamentária Anual é fundamental porque define onde os recursos do município serão aplicados no próximo ano, estabelecendo as obras e os serviços que terão prioridade. É uma oportunidade para que a população conheça o planejamento da cidade e participe ativamente das decisões que afetam a nossa comunidade”, explicou Núbia.

A LOA é elaborada pelo Poder Executivo e enviada ao Legislativo para apreciação e votação. Ela reúne estimativas de receita e fixa as despesas para o ano seguinte, sendo um instrumento essencial para a organização e a execução das políticas públicas do município.