Holambra realiza audiências públicas sobre Saúde e Metas Fiscais na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Holambra realiza na próxima segunda-feira, dia 29 de setembro, a partir das 14h, audiências públicas voltadas à prestação de contas do 2° quadrimestre de 2025. Os encontros, que acontecem no plenário da Câmara Municipal, irão tratar do cumprimento das Metas Fiscais e dos investimentos na área da Saúde.

As audiências são abertas à população e também serão transmitidas em tempo real pela internet, no site http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra/.

De acordo com a diretora municipal de Finanças e Contabilidade, Núbia Aparecida de Campos, a participação da comunidade é fundamental para fortalecer a transparência e o diálogo entre a administração pública e os cidadãos. “Esses encontros permitem que a população acompanhe de perto como os recursos estão sendo aplicados e quais resultados têm sido alcançados. É um momento importante para apresentar dúvidas, ouvir a opinião das pessoas e esclarecer dúvidas, fortalecendo a gestão pública”, afirmou.

A Câmara Municipal de Holambra está localizada na Rua Dr. Jorge Latour, 152, no Centro.