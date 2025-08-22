Holambra realiza consulta pública da Política Nacional Aldir Blanc
A Prefeitura de Holambra convida artistas, produtores, agentes culturais e toda a comunidade a participar da consulta pública para implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no município. O encontro será realizado no dia 27 de agosto, às 18h, no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, localizado na Rua Muscaris, I-91, no bairro Morada das Flores.
A PNAB foi instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, e tem como objetivo fomentar a cultura em todos os estados, municípios e no Distrito Federal. Os recursos são destinados a agentes culturais, pessoas físicas e jurídicas, promovendo ações que fortaleçam e valorizem a produção cultural local.
A iniciativa em Holambra é uma oportunidade para dialogar sobre a aplicação desses recursos, garantindo que artistas locais possam contribuir, sugerir ideias e se beneficiar de um dos mais importantes incentivos à cultura do país.