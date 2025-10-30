Holambra realiza no dia 7 de novembro última campanha do ano de doação de sangue

A Prefeitura de Holambra promove na sexta-feira, dia 7 de novembro, a última campanha de doação de sangue do ano, em parceria com o Hemocentro da Unicamp. A ação será realizada das 8h às 12h, no Salão da Terceira Idade, no bairro Morada das Flores.

Podem participar pessoas entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50kg e estejam em boas condições de saúde. Antes da doação, todos os interessados passarão por uma entrevista com um profissional de saúde, que fará uma breve avaliação clínica para garantir a segurança do processo tanto para o doador quanto para o receptor. É necessário apresentar um documento oficial com foto no momento da doação. Jovens de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização dos responsáveis.

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, destaca a importância da iniciativa e da participação da comunidade.

“A doação de sangue é um ato de amor e empatia. Cada bolsa coletada representa a chance de recuperação e de vida para quem enfrenta momentos delicados. Faço um convite para que os moradores participem e a ajudem a manter os estoques dos bancos de sangue em níveis seguros”, afirmou. “Holambra tem uma população solidária, que sempre responde com generosidade a esse tipo de mobilização. Esse espírito de colaboração faz toda a diferença”, completou.