Holambra realiza nova etapa da campanha de doação de sangue em 1º de agosto

Ação acontece no Salão da Terceira Idade e é aberta a toda a população

A Prefeitura de Holambra em parceria com o Hemocentro da Unicamp irá realizar no dia 1º de agosto mais uma etapa de campanha de doação de sangue no município. A ação ocorrerá das 8h às 12h no Salão da Terceira Idade, localizado na Rua Muscaris, nº 99, no bairro Morada das Flores.

Aberta a toda a população, a iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques de sangue de hospitais públicos e filantrópicos da região. Podem doar pessoas em boas condições de saúde entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis legais. Os candidatos devem apresentar documento oficial com foto. Todos passarão por entrevista com um profissional de saúde.

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, destaca a relevância da mobilização. “A doação de sangue é um ato simples que pode salvar muitas vidas. Essa parceria com o Hemocentro da Unicamp permite que os moradores de Holambra contribuam sem precisar sair da cidade. É uma oportunidade importante de exercer a solidariedade de forma concreta e responsável.”

De acordo com o Hemocentro da Unicamp, o doador deve estar bem alimentado e evitar alimentos gordurosos nas horas que antecedem a coleta. Também é importante ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. A recomendação é que mulheres façam no máximo três doações por ano e homens, até quatro.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue

1° de agosto (sexta-feira)

Das 8h às 12h

Salão da Terceira Idade