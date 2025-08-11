Holambra realiza nova etapa da Operação Cata-Bagulho de 18 a 22 de agosto

Ação mensal recolhe móveis, pneus, folhas e galhos para manter a cidade limpa e prevenir criadouros de pragas.

A Prefeitura de Holambra realiza entre os dias 18 e 22 de agosto nova etapa da Operação Cata-Bagulho. A ação acontece mensalmente e tem o objetivo de manter a cidade limpa, além de combater locais propícios para criadouros de pragas que podem disseminar doenças.

O Departamento Municipal de Serviços Públicos é o responsável pela coleta e recolhe materiais específicos, como móveis descartados, pneus, folhas e galhos.

Lixo doméstico, restos de construção e equipamentos eletrônicos não serão recolhidos. O descarte para a operação deve ser feito na calçada de casa, antes das 7h30, apenas no dia da coleta no bairro, conforme a programação.

“Essa é uma iniciativa muito importante. Um serviço oferecido pelo município ao cidadão para facilitar sua rotina e deixar Holambra mais limpa e organizada”, afirmou o diretor da pasta, Theodoro Vermeulen. “Além do Cata-Bagulhos, o município dispõe ainda de um Ecoponto, no bairro Imigrantes, que recebe os mais diversos tipos de materiais para descarte e destinação correta”.

Confira o cronograma:

– Segunda-feira, 18 de agosto: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

– Terça-feira, 19 de agosto: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

– Quarta-feira, 20 de agosto: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho

– Quinta-feira, 21 de agosto: Residencial Moinho, Residencial Van den Broek, Pinhalzinho e Colônia dos Pedroso

– Sexta-feira, 22 de agosto: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia.