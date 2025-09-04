Holambra realiza nova etapa da Operação Cata-Bagulho entre os dias 15 e 19 de setembro

Ação promovida pela Prefeitura tem como objetivo manter a cidade limpa e livre de focos de doenças

A Prefeitura de Holambra irá realizar entre 15 e 19 de setembro, nova etapa da Operação Cata-Bagulho. A iniciativa tem como objetivo manter a cidade limpa, organizada e longe de focos de doenças. A ação é coordenada pelo Departamento Municipal de Serviços Públicos e promove o recolhimento de móveis danificados, pneus velhos e restos de poda. O descarte deve ser feito na calçada da casa, antes das 7h30, apenas no dia da coleta no bairro, conforme a programação abaixo.

Lixo doméstico, restos de construção e equipamentos eletrônicos não são coletados nesta ação. Em caso de chuva, a atividade poderá ser cancelada.

Confira o cronograma:

– Segunda-feira, 15 de setembro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

– Terça-feira, 16 de setembro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

– Quarta-feira, 17 de setembro: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho

– Quinta-feira, 18 de setembro: Residencial Moinho, Residencial Van den Broek, Pinhalzinho e Colônia dos Pedroso

– Sexta-feira, 19 de setembro: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia