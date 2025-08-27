Holambra realiza plantão neste sábado para atualização do Cartão Cidadão

Atendimento acontece em quatro locais da cidade e é obrigatório para todos os moradores

A Prefeitura de Holambra realizará neste sábado, dia 30 de agosto, das 8h às 16h, um plantão especial de atendimento para atualização cadastral do Cartão Cidadão. A ação será realizada em quatro pontos da cidade: os PSFs Fundão e Palmeiras, a Base da Guarda Municipal no bairro Imigrantes e o Salão da Terceira Idade.

O processo de recadastramento é obrigatório e deve ser feito por todos os moradores. A medida tem como objetivo manter os dados atualizados, garantir o acesso aos benefícios oferecidos pela gestão municipal, além de modernizar e centralizar a comunicação entre a Prefeitura e a população.

De acordo com a diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri, o sábado é uma oportunidade para que quem ainda não fez a atualização aproveite para colocar a documentação em dia. “Essa ação é fundamental para que todos os moradores possam manter os benefícios e serviços vinculados ao Cartão Cidadão. Reforçamos a importância de que a população aproveite o plantão do fim de semana para realizar o recadastramento”, afirmou.

Para o atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento (no caso de crianças), certidão de casamento ou declaração de união estável (para casais que não possuem certidão), cartão do SUS atualizado, além de comprovante de endereço recente em nome do morador. Todos os integrantes da família devem estar presentes no ato da atualização.

O processo também pode ser feito de forma on-line, pelo site www.cartaocidadaoholambra.com.br. Nesse caso, basta baixar gratuitamente o aplicativo do Cartão Cidadão, preencher ou confirmar os dados, registrar uma imagem de rosto e fotografar os documentos. O retorno da análise é enviado em até 48 horas.

Mais informações sobre a atualização cadastral podem ser obtidas junto ao Departamento de Promoção Social, na Rua Solidagos, 99, bairro Morada das Flores, ou pelo telefone (19) 3802-8090.