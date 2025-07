Holambra recebe a XII Mostra de Veículos Antigos neste domingo

Evento gratuito reúne carros clássicos, rock, foodtrucks e sorteios a partir das 8h na Rua da Amizade

Neste domingo, 20 de julho, a cidade de Holambra será palco da XII Mostra de Veículos Antigos, um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por automobilismo e cultura retrô. A mostra acontece a partir das 8h, na tradicional Rua da Amizade, com entrada gratuita e atrações para toda a família.

Mais de 400 veículos antigos são esperados, com destaque para os primeiros a chegar, que receberão troféus de participação. Além da exposição de clássicos, o evento contará com praça de alimentação, mercado das pulgas, foodtrucks, cervejas artesanais, shows de rock’n’roll ao vivo e sorteio de brindes ao longo do dia.

A Mostra é um verdadeiro encontro entre gerações, reunindo colecionadores, famílias e turistas em um ambiente nostálgico, descontraído e cheio de história sobre rodas.

A expectativa é de mais uma edição de sucesso, fortalecendo Holambra como referência regional em eventos culturais e temáticos de alto nível.