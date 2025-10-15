Holambra recebe novo encontro do Grupo ACE Networking no dia 23 de outubro

Evento busca fortalecer conexões e fomentar negócios entre empresários locais

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove, no dia 23 de outubro, mais um encontro do Grupo ACE Networking. A atividade acontece das 17h30 às 19h30, na sede da Unitá Contabilidade, que será a anfitriã da noite.

O objetivo do encontro é proporcionar aos empresários locais um espaço para troca de informações, atualização sobre ações da associação, e o fortalecimento de conexões estratégicas. Além disso, os participantes terão a oportunidade de conhecer os serviços e a estrutura da empresa anfitriã.

O evento será realizado na Praça das Palmas, 87 – Salas 08 e 09 – Jardim Holanda, Holambra.

De acordo com a ACE, o Grupo ACE Networking é voltado para empresários e associadas interessadas em ampliar seus relacionamentos comerciais e fomentar novos negócios. Associados que desejam conhecer mais sobre o grupo podem entrar em contato diretamente com a entidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 98873-5259, com Tânia Santana