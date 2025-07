Holambra recebe projeto Caixola Recicla com oficinas e teatro gratuito

Foto -Danielle Rosa (Divulgação)

Grupo realiza programação artística gratuita em seu caminhão-palco, além de oficinas de reciclagem nas escolas e intervenções com artistas locais.

Arte e sustentabilidade se unem para o Projeto Caixola Recicla, do Grupo Teatro a Bordo, que estará na cidade de Holambra (SP) nos dias 25 e 26 de julho, sexta-feira e sábado, dando sequência à itinerância por cerca de 20 cidades de São Paulo.

O grupo apresenta gratuitamente no Estacionamento da Escola Municipal Imigrantes (Rua Van Aken, 170 – Parque Residencial Imigrantes) dois espetáculos, uma sessão de curtas-metragens e apresentação com artistas locais, além de uma oficina de reciclagem para alunos da Escola Municipal Imigrantes, no Parque Residencial Imigrantes.

A iniciativa é realizada pelo Grupo Teatro a Bordo através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura e NTS – Nova Transportadora do Sudeste e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Holambra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

A programação do dia 25 de julho, sexta-feira, traz o ‘Cortejo de Chegança’, que percorrerá escolas e ruas ruas da cidade. A proposta da intervenção é divulgar o projeto e convidar o público para as apresentações, em abordagens interativas e brincantes, com participação de artistas locais. Além disso, também será realizada uma oficina de criação de bonecos “Bonecos Brincantes”, às 15h, na Escola Municipal Imigrantes.

Já no sábado, dia 26 de julho, a partir das 16h30, acontecem as apresentações teatrais, com classificação etária livre. Em A Princesa e o Gigante, dois palhaços estão encarregados de fazer uma “Sessão Solene” pomposa e majestosa, mas um deles se atrasa, o que deixa o outro furioso. Quando chega, ele conta todas as desventuras que passou para estar ali presente. As histórias ganham vida, personagens fantásticos ganham forma e a mágica da contação de histórias acontece com a força das crianças, que presenciam a celebração da amizade mesmo nas mais difíceis circunstâncias.

Já em Caixola Recicla, que será apresentado às 19h, com texto de Cida Cunha e Edivaldo Costa e direção de Luiz Mário Vicente, um palco dominado pela desordem e pelo lixo impede uma trupe teatral de começar sua apresentação. Enquanto o diretor insiste em seguir o roteiro original e simplesmente se livrar dos resíduos, os artistas enxergam ali uma nova possibilidade: transformar o lixo em arte. Sacolinhas viram peixes, latinhas se tornam instrumentos musicais e bonecos ganham vida a partir de garrafas PET e pedaços de isopor.

Assim, nasce um universo mágico onde a criatividade dá novo significado ao que antes seria descartado. Com música, poesia, humor e a participação ativa do público, Caixola Recicla convida crianças e adultos a abrirem a mente e a “caixola” para repensar o consumo, a reciclagem e o poder da imaginação. No elenco, além de Cida Cunha, também estão os artistas Dani Rosa, Diego Andrade, Zero Beto e Renato Antônio.

A programação de sábado inclui também a apresentação de artistas locais, às 17h30, além de uma sessão de curtas-metragens, às 18h30.

“Pequenas ações individuais podem gerar impactos positivos na comunidade e no meio ambiente e unir arte e sustentabilidade neste projeto pode ser um bom caminho para essa conscientização coletiva”, destaca Douglas Zanovelli, ator e produtor.

Mais sobre o projeto

Caixola Recicla tem o propósito de estimular a reflexão sobre o consumo excessivo e a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar materiais, o projeto renova a vocação do grupo em discutir a temática ambiental por meio de suas criações artísticas.

Além de utilizar energia solar como fonte sustentável para o abastecimento elétrico de seus equipamentos de som e luz e um contêiner reciclado e adaptado como palco, desta vez o Teatro a Bordo mostrará ao público a transformação do lixo em arte. Assim, bonecos e adereços confeccionados com materiais descartados surgirão em cena, enquanto, nas oficinas, a comunidade local terá participação no recolhimento dos itens que serão reaproveitados.

A Itinerância – Após a passagem por Holambra, a itinerância do projeto contemplará: Ribeirão Pires, Caçapava e Mogi das Cruzes. As datas serão informadas no site www.teatroabordo.com.br e nas redes sociais, com o @teatroabordo.

Sobre o Teatro a Bordo – Ao longo dos últimos 17 anos, o contêiner-palco do Teatro a Bordo já visitou mais de 500 cidades e foi visto por mais de 700 mil pessoas. Desde 2015, aliando arte e sustentabilidade, o projeto utiliza a eletricidade solar para iluminar seus espetáculos, contando com um sistema fotovoltaico no teto do contêiner

Impactado diretamente pela pandemia do Coronavírus, que restringiu diversas ações artísticas no mundo, o grupo precisou se reinventar e entre os anos de 2020 e 2021, quando desenvolveu projetos virtuais unindo encontros onlines, vídeos acessíveis, produções radiofônicas e obras literárias. A partir de 2024, o grupo tem sua sede na Ilha de Cananéia (SP), onde desenvolve ações locais em seu Galpão e realiza pesquisas sobre a cultura e meio ambiente do Vale do Ribeira.

PROJETO ‘CAIXOLA RECICLA’

Em Holambra (SP)

Dias 25 e 26 de julho de 2025, sexta-feira e sábado

Dia 25 de julho, sexta-feira.

Das 9h às 11h e das 14h às 16h – Cortejo de Chegança nas escolas

15h – Cortejo de Chegança nas ruas

+ Oficina de Reciclagem “Bonecos Brincantes”

Local: Escola Municipal Imigrantes

Rua Van Aken, 170 – Parque Residencial Imigrantes

Dia 26 de julho, sábado.

LOCAL: Estacionamento da Escola Municipal Imigrantes (Rua Van Aken, 170 – Parque Residencial Imigrantes)

16h30 – Espetáculo “A Princesa e o Gigante”

Duração – 60 minutos. Classificação – Livre

17h30 – Apresentação dos artistas locais

18h30 – Cinema / Sessão de Curtas-Metragens

19h – Espetáculo “Caixola Recicla” (com tradução em libras)

Duração – 60 minutos. Classificação – Livre

Atividades Gratuitas.