Holambra sedia o 8º Conexidades e se torna palco nacional de debates sobre o futuro das cidades

Evento reúne prefeitos, secretários, parlamentares, empresários e especialistas de todo o país entre os dias 4 e 8 de agosto

A cidade de Holambra, conhecida como a Capital Nacional das Flores, está prestes a se transformar em sede para a inovação e o debate político-administrativo. De 4 a 8 de agosto, a cidade paulista será palco do 8º Conexidades, considerado o maior encontro nacional entre entes públicos e privados. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 9 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, secretários, juristas, empresários e diplomatas.

A solenidade de abertura contará com a presença de figuras de peso: Felício Ramuth (vice-governador de SP), André do Prado (presidente da Alesp), o comandante da FAB Marcelo Kanitz Damasceno, o prefeito anfitrião Fernando Capato, Gilberto Kassab (secretário de Governo) e a cônsul-geral dos Países Baixos, Wieneke Vullings.

O tema central desta edição será “Sustentabilidade: desafio e prioridade para as lideranças”, reforçando a necessidade de pensar cidades baseadas na inovação, parcerias institucionais e gestão eficiente. Ao longo dos cinco dias, serão realizados mais de 40 painéis e mesas de discussão, abordando temas como mudanças climáticas, economia circular, inteligência artificial, consórcios públicos, agronegócio, turismo e reforma tributária. Este último contará com a participação de nomes como o ex-governador Germano Rigotto e o presidente da APM Fred Guidoni.

O evento acontece no Centro de Eventos Expoflora, com mais de 9 mil m² de estrutura montada. A programação também conta com uma área de exposição, espaços de convivência e o destaque para o Conexidades Mulher, voltado ao protagonismo feminino na política e no setor privado.

Para a CEO do Conexidades, Silvia Melo, a escolha por Holambra representa a união entre tradição, sensibilidade e inovação. Já o presidente da UVESP, Sebastião Misiara, reforça que o evento é uma vitrine de governança séria: “Aqui não se faz política para o palco, mas sim para transformar”.

A edição 2025 será encerrada com um painel sobre o papel dos legislativos municipais na estabilidade democrática, com a presença do ex-presidente Michel Temer.

Durante cinco dias, Holambra será mais do que flores: será símbolo de pactos, governança e diálogo interinstitucional.

Mais informações e programação completa estão disponíveis em: www.conexidades.com.br