Holambra sedia semifinais dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista com sete equipes classificadas
Holambra irá receber nos dias 27 e 28 de setembro as semifinais dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. As disputas acontecem no Ginásio Municipal, no Ginásio do Imigrantes e no Campo do Alegre, com entrada gratuita e aberta ao público.
A cidade conquistou sua melhor campanha na história do torneio e chega a esta etapa com sete equipes classificadas: futebol sub-13 e sub-15, futsal masculino sub-14, futsal feminino sub-17, vôlei masculino, vôlei feminino e basquete. Também participam da competição Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Lindóia, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Socorro.
O diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello, destacou o feito inédito e reforçou o convite à comunidade: “É um orgulho enorme para Holambra receber as semifinais e, mais ainda, ver nossos atletas entre os melhores da região em tantas modalidades. O desempenho mostra o trabalho sério que temos feito no esporte e o talento dos nossos jovens. Contamos com a torcida para incentivar nossos times rumo à final”, afirmou.
Confira a programação das semifinais dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista:
Sábado – 27/09:
Ginásio Municipal (Rua da Amizade, s/nº – Morada das Flores)
-8h – Vôlei Masculino Sub-17: Holambra x Pedreira
-9h30 – Vôlei Feminino Sub-17: Serra Negra x Holambra
-13h – Futsal Masculino Sub-12: Serra Negra x Águas de Lindóia
-13h45 – Futsal Masculino Sub-14: Holambra x Amparo
-14h30 – Futsal Masculino Sub-14: Pedreira x Jaguariúna
-15h15 – Futsal Masculino Sub-12: Pedreira x Jaguariúna
-17h – Basquete Sub-17: Holambra x Pedreira
Ginásio do Imigrantes (Rua Pennings, nº 138 – Parque Residencial Imigrantes)
-8h – Vôlei Masculino Sub-17: Jaguariúna x Águas de Lindóia
-9h30 – Vôlei Feminino Sub-17: Pedreira x Jaguariúna
Domingo – 28/09:
Campo do Alegre (Estrada da Palmeirinha – ao lado do PSF Palmeiras)
-8h – Futebol Masculino Sub-13: Monte Alegre do Sul x Jaguariúna
-9h05 – Futebol Masculino Sub-15: Holambra x Jaguariúna
-10h20 – Futebol Masculino Sub-13: Socorro x Holambra
-11h25 – Futebol Masculino Sub-15: Socorro x Águas de Lindóia
Ginásio Municipal (Rua da Amizade, s/n° – Bairro Morada das Flores
-8h – Futsal Feminino Sub-17: Amparo x Holambra
-8h50 – Futsal Feminino Sub-17: Pedreira x Jaguariúna