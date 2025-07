Holambra supera meta de alfabetização na idade certa estipulada pelo Inep

Holambra ficou acima da meta de alfabetização estipulada para 2024 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep. O desafio do município, de acordo com o Ministério da Educação, era de que 61,93% dos estudantes da rede pública municipal, até o segundo ano do Ensino Fundamental, estivessem alfabetizados no último ano. A cidade atingiu 62,59%. O resultado também foi mais alto do que o de 2023, quando o resultado alcançado foi 58,3%. Para esse ano, o índice estipulado é de 65,4%.

De acordo com divulgação feita pelo Inep, 58% dos municípios brasileiros melhoraram o índice de alfabetização, que subiu de 56% para 59,2%. No entanto, a meta nacional estava estipulada em 60%, o que não aconteceu. Camilo Santana, ministro da Educação, atribui o não atingimento da meta às enchentes que atingiram o sul do país e que fizeram com que o Rio Grande do Sul caísse muito em relação ao dado obtido em 2023.

Neste ano, a meta é de que o país atinja 64%, chegando progressivamente a 80% até 2030. A criança é considerada alfabetizada se cumprir estes quesitos: ler pequenos textos, interpretar informações básicas e produzir textos simples, mesmo que haja erros de ortografia.

Carlos Henrique Mazotti, diretor municipal de Educação de Holambra, atribui o bom resultado ao apoio permanente da Prefeitura, à equipe pedagógica do Departamento e das Unidades Escolares e, em especial, aos professores.

“Essa conquista é coletiva e nos motiva a seguirmos firmes no propósito de garantir um ensino cada vez mais qualificado para nossas crianças. Gostaria de destacar e agradecer o apoio do prefeito, Fernando Capato, que não tem medido esforços para investir e melhorar a educação no nosso município”, disse.

O prefeito, por sua vez, ressaltou o que classificou como “importante conquista dos nossos profissionais de ensino e dos alunos da rede”.

Índice

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) é um programa federal do Ministério da Educação e tem o objetivo de garantir que as crianças se alfabetizem na época correta. Para isso, União, Estados, Distrito Federal e municípios trabalham em conjunto para que toda criança matriculada no ensino fundamental consiga estar alfabetizada até o final do 2º ano, com 7 anos de idade, e almeja atingir a meta de alfabetização total, desse grupo, até 2030.

A partir desse programa, o Inep produz o Indicador Criança Alfabetizada, que define o padrão nacional de alfabetização. A medida possui a nota de corte de 743 pontos, ela é que define as metas anuais de crescimento que cada município deve atingir com a porcentagem de estudantes alfabetizados.