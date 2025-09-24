Holambrense Marcel Patrick Bijkerk se recupera após cirurgia; casal sofreu acidente na RSC-453

Acidente ocorreu em 12 de setembro, em Garibaldi (RS), quando chapa de metal se desprendeu de caminhão e atingiu o carro; Maria da Penha Vitor teve ferimentos leves

Marcel Patrick Bijkerk, morador de Holambra, segue em recuperação em um hospital de Caxias do Sul (RS) após passar por cirurgia decorrente do acidente registrado em 12 de setembro, na RSC-453, em Garibaldi. A passageira, Maria da Penha Vitor, sofreu ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma chapa de metal se soltou de um caminhão Mercedes-Benz 1513, com placas de Caxias do Sul, e atingiu um Citroën Cactus de Holambra que trafegava no sentido Farroupilha–Garibaldi. O impacto deixou os dois ocupantes feridos. Eles receberam atendimento no local e foram encaminhados ao Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. No dia 13 de setembro, Marcel foi transferido para Caxias do Sul, onde foi submetido a procedimento cirúrgico e apresenta evolução favorável.

Segundo boletim da PRE, após o acidente o motorista do caminhão retornou ao ponto do sinistro, estacionou o veículo sobre a pista e fugiu para uma área de mata próxima. A ocorrência mobilizou equipes dos Bombeiros Voluntários de Garibaldi, Bombeiros Militares de Bento Gonçalves, Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e SAMU.

A família e amigos acompanham a recuperação de Marcel, que segue em observação médica. A expectativa é de avanço contínuo no quadro clínico nas próximas semanas.