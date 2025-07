HOLDING E MENOR CARGA TRIBUTÁRIA: UMA ESTRATÉGIA INTELIGENTE DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E EMPRESARIAL

A constituição de uma holding é uma das estratégias mais eficazes e seguras para a gestão, proteção e sucessão de bens. Além dessas vantagens, um dos maiores atrativos está na possibilidade de redução da carga tributária, desde que a estrutura seja corretamente planejada, em conformidade com a legislação vigente.

O Que é uma Holding?

A holding é uma empresa cuja principal finalidade é controlar participações em outras empresas ou bens. Ela pode ser utilizada para centralizar imóveis, aplicações financeiras, participações societárias ou mesmo gerir um grupo empresarial. Sua estrutura permite uma visão unificada e organizada do patrimônio, facilitando a administração e a sucessão.

Benefício Tributário: Como Funciona?

A redução da carga tributária se dá de diferentes formas, a depender do tipo de holding e da composição de suas receitas. Vejamos os principais mecanismos:

Tributação sobre Aluguel de Imóveis: Lucro Presumido vs. Pessoa Física.

Quando um imóvel de propriedade de uma pessoa física é alugado, a tributação pode chegar a 27,5% sobre os rendimentos, de acordo com a tabela progressiva do Imposto de Renda.

Por outro lado, se esse mesmo imóvel for integralizado a uma holding patrimonial optante pelo lucro presumido, a tributação sobre os aluguéis pode cair para cerca de 11,33% a 14,53%, considerando IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Ou seja, trata-se de uma economia tributária considerável e absolutamente legal.

Distribuição de Lucros Isenta de IR.

Outra grande vantagem está na distribuição de lucros aos sócios, que, atualmente, é isenta de Imposto de Renda quando feita com base em lucros apurados de acordo com a contabilidade regular da empresa.

Isso significa que a holding pode centralizar receitas, fazer a gestão dos tributos de forma mais eficiente e, ao final, distribuir lucros de maneira legal e sem nova incidência tributária, o que não ocorre na mesma medida na pessoa física.

Ganho de Capital na Venda de Bens.

A venda de imóveis por pessoas físicas gera ganho de capital com tributação de até 22,5%. Já uma holding pode se beneficiar de mecanismos de reorganização societária e planejamento tributário, reduzindo ou postergando a carga sobre esse ganho, especialmente se houver reinvestimento ou operações entre empresas do mesmo grupo.

Sucessão e Doação com Economia Tributária.

Em vez de transferir bens diretamente aos herdeiros, o uso da holding permite a doação de quotas com reserva de usufruto, sujeita ao ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), mas com base de cálculo inferior à do valor venal dos bens, em alguns estados. Além disso, evita-se o inventário judicial, que é custoso e demorado.

A redução da carga tributária por meio de holdings não se trata de evasão fiscal, mas sim de elisão tributária lícita e planejada. Quando conduzida com respaldo jurídico e contábil qualificado, a holding se revela como um instrumento poderoso de economia, segurança e continuidade patrimonial.

Dessa forma, famílias empresárias, investidores e empresários que buscam eficiência fiscal devem considerar seriamente a constituição de uma holding como parte do seu planejamento estratégico. O retorno pode ser significativo, tanto em economia de tributos quanto em tranquilidade sucessória.

Dr. Caius Godoy, Advogado Especialista em Holdings Familiares. Presidente da Comissão de Cultura, Mídia e Entretenimento da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br