Homem condenado por estupro de vulnerável é capturado em Jaguariúna

Criminoso de 51 anos foi localizado pela Guarda Municipal durante patrulhamento no Jardim Pinheiros; ele tinha mandado de prisão em aberto e deverá cumprir nove anos em regime fechado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna prendeu nesta quarta-feira (27) um homem de 51 anos que estava foragido da Justiça e possuía condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. Ele deverá cumprir pena de nove anos de reclusão em regime fechado.

A captura ocorreu por volta das 12h45, durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Pinheiros. Segundo a corporação, os agentes desconfiaram da atitude do suspeito, que estava na calçada de sua residência e, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente no imóvel.

Durante a abordagem, os guardas confirmaram no sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) que havia contra ele um mandado em aberto pela condenação no crime. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde ficou à disposição da Justiça.

A data, local e circunstâncias do crime pelo qual o homem foi preso não foram informados pela Guarda até o momento da publicação desta matéria.

O caso agora segue sob responsabilidade da Polícia Civil e do sistema prisional.