Homem de 53 anos é conduzido à delegacia por descumprimento de medida protetiva em

Segundo a Polícia Militar, vítima relatou ter sido intimidada após o filho chutar o portão da residência e proferir ofensas

Um homem de 53 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira na manhã de segunda-feira, dia 13, após uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar para atender uma ocorrência de desentendimento entre mãe e filho.

No local, os policiais constataram que havia uma medida protetiva determinando o afastamento do homem da residência da mãe. A vítima relatou que o filho estava chutando o portão do imóvel e proferindo diversos xingamentos, situação que a deixou intimidada.

O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia.

Durante a ocorrência, foi constatado que ele ainda não havia sido oficialmente cientificado da existência da medida protetiva. Após ser informado da decisão judicial, o homem foi liberado pela autoridade policial.

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