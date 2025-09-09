Homem é morto a facadas após discussão com vizinho em Cosmópolis

Vítima de 48 anos foi atingida no pescoço e no tórax; autor fugiu do local e segue foragido

Um homem de 48 anos foi morto a facadas na noite desta segunda-feira (08), em Cosmópolis, após uma discussão com um vizinho. O caso ocorreu por volta das 21h25, na Rua Otto Herbst, e foi atendido por equipes da 3ª Companhia da Polícia Militar do 19º BPM/I.

Segundo informações da PM, a vítima, identificada como A.M., foi encontrada já sem vida, com duas perfurações — uma no pescoço e outra no tórax. A constatação do óbito foi feita por uma equipe da ambulância municipal, que estava no local.

A principal testemunha do caso, J.S.R., de 36 anos, namorada da vítima, relatou aos policiais que o companheiro teria se desentendido com um vizinho momentos antes do crime. Ainda de acordo com ela, durante a briga, o autor desferiu os golpes fatais e fugiu em seguida.

O autor do homicídio ainda não foi localizado. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Cosmópolis.