Homem é preso após invadir casa e fazer refém em Campinas

Suspeito de 45 anos foi detido no Jardim Yeda com drogas e dinheiro após render vítima armado de faca

Um homem de 45 anos foi preso na noite desta terça-feira (19) após invadir uma casa e fazer um refém no Jardim Yeda, em Campinas (SP).

De acordo com a Guarda Municipal, a ocorrência começou quando uma equipe da ronda escolar percebeu dois indivíduos em atitude suspeita. Ao tentar abordá-los, um deles foi detido e o outro fugiu. Durante a fuga, o suspeito entrou em um imóvel onde estavam três pessoas e, armado com uma faca, fez um homem refém.

Após negociação com os agentes, o criminoso se entregou e foi detido. Na ação, a Guarda apreendeu porções de crack, maconha, cocaína e cerca de R$ 100 em dinheiro.

Segundo informações, o homem já possuía passagens por tráfico, furto, receptação e tentativa de homicídio, estando em liberdade provisória. Ele foi encaminhado ao plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde teve a prisão em flagrante decretada pelos crimes de cárcere privado, ameaça e tráfico.

O outro suspeito que havia sido detido inicialmente foi liberado após a abordagem.