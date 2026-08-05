Homem é preso com mais de 5 quilos de maconha na SP-063, em Bragança Paulista

Condutor desobedeceu à ordem de parada, fugiu de motocicleta e tentou escapar a pé antes de ser detido pela Polícia Rodoviária

Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 5 de agosto, na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, a SP-063, em Bragança Paulista.

Segundo o Policiamento Rodoviário, a ocorrência foi registrada por volta das 10h20, na altura do quilômetro 50, no sentido Leste, durante a Operação Ultrapassagem.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta, mas ele teria desobedecido à sinalização e iniciado uma fuga. Após um breve acompanhamento, a abordagem foi realizada cerca de três quilômetros adiante.

Ainda de acordo com a corporação, o homem tentou fugir a pé depois de abandonar a motocicleta, mas foi alcançado, contido e detido pelos policiais.

Durante as buscas, as equipes encontraram dez pacotes de maconha dentro do baú da motocicleta e em uma mochila. A droga apreendida totalizou 5,419 quilos.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bragança Paulista, onde a ocorrência foi apresentada para as providências cabíveis.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12