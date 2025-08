Homem é preso com revólver municiado em Mogi Guaçu

Suspeito foi abordado no Parque dos Eucaliptos; arma e munições estavam escondidas em motocicleta

Na noite de quinta-feira (31), a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Parque dos Eucaliptos, em Mogi Guaçu. A abordagem aconteceu durante patrulhamento preventivo, quando os policiais avistaram o indivíduo conduzindo uma motocicleta de forma desordeira.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriar o veículo, a equipe localizou um revólver calibre .32 municiado com seis munições intactas, além de outras sete munições escondidas em um compartimento sob o banco da moto.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão confirmou a prisão e estipulou fiança no valor de um salário mínimo. A quantia foi paga pela mãe do detido, que acabou sendo liberado após os trâmites legais. A arma e as munições foram apreendidas.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população com denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia 181